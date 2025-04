Studentessa morta a Roma caduta dal 7 piano dell' ex Molino abbandonato forse per un selfie | era con 3 amiche

Studentessa 19enne è caduta dal settimo piano di un ex Molino abbandonato a Roma ed è deceduta: si trovava lì con tre sue amiche Notizie.virgilio.it - Studentessa morta a Roma, caduta dal 7° piano dell'ex Molino abbandonato forse per un selfie: era con 3 amiche Leggi su Notizie.virgilio.it Una19enne èdal settimodi un exed è deceduta: si trovava lì con tre sue

I familiari della studentessa precipitata nell’ex Molino: “Spirito libero, era lì per esplorare” - Il ricordo dei parenti della 19enne del l’istituto cinematografico Rossellini. La ragazza era anche una writer, appassionata di Urbex, il turismo dei luoghi ... 🔗roma.repubblica.it

Chi era Carlotta C., caduta dal settimo piano di un edificio abbandonato: “Voleva fotografare murales” - Tragedia a Roma: Carlotta C., 19 anni, muore precipitando dal settimo piano dell'ex Molino Agostinelli. Indagini in corso per chiarire le cause ... 🔗tag24.it