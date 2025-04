Tv su Canale 95 parte Hanno tutti ragione | il nuovo talk show di Luigi Carbone e Vincenzo Peretti

Hanno tutti ragione”, il talk show di Luigi Carbone e Vincenzo Peretti in onda da lunedì 28 aprile 2025 alle 19.30 su Canale 95 del digitale terrestre.Il format, ideato con gli autori Federico Chianese e Giuseppe Terlizzi, nasce dal presupposto che all’origine di ogni dibattito i partecipanti “Hanno tutti ragione”. Solo con il dialogo, il dibattito e il ragionamento si riuscirà, a conti fatti, a dare luce alle polverose verità talvolta soffocate dal pulviscolo della disinformazione.Fonti certe e ospiti autorevoli, uniti alla competenza politica, culturale, societaria e scientifica dei due conduttori, metteranno in scena un viaggio fatto di storie, persone e contesti che intratterranno piacevolmente il pubblico ma, allo stesso tempo, lo faranno riflettere. Leggi su Ildenaro.it Un percorso tra cultura, società, politica, religione, artigianato, industria e tutela ambientale questo lo spirito che anima “”, ildiin onda da lunedì 28 aprile 2025 alle 19.30 su95 del digitale terrestre.Il format, ideato con gli autori Federico Chianese e Giuseppe Terlizzi, nasce dal presupposto che all’origine di ogni dibattito icipanti “”. Solo con il dialogo, il dibattito e il ragionamento si riuscirà, a conti fatti, a dare luce alle polverose verità talvolta soffocate dal pulviscolo della disinformazione.Fonti certe e ospiti autorevoli, uniti alla competenza politica, culturale, societaria e scientifica dei due conduttori, metteranno in scena un viaggio fatto di storie, persone e contesti che intratterranno piacevolmente il pubblico ma, allo stesso tempo, lo faranno riflettere.

