Alessandro Coatti ucciso adescato su un’app e caduto in una trappola

Alessandro Coatti, ucciso in Colombia. Secondo quanto riporta El Tiempo, l’italiano sarebbe caduto in una trappola dopo essersi dato un appuntamento su una app. L’italiano è stato ucciso e fatto a pezzi, in un macabro omicidio che ha fatto il giro del mondo.Nuove informazioni rivelano che è stato vittima di una banda che usa le ‘app’ di incontri per ingannare e derubare stranieri. Nelle ultime ore è stata localizzata la casa dove è stato smembrato, spiega El Tiempo.Chi era Alessandro CoattiAlessandro Coatti era un noto biologo italiano, che è stato ucciso in Colombia, alla periferia della città di Santa Marta, sulla costa caraibica del paese l’8 aprile 2025. Laureato in neuroscienze nel Regno Unito e affiliato alla London Biological Society, Coatti era arrivato nella città di Santa Marta il 3 aprile per una vacanza. Lapresse.it - Alessandro Coatti ucciso, adescato su un’app e caduto in una trappola Leggi su Lapresse.it C’è una pista per la morte dell’italianoin Colombia. Secondo quanto riporta El Tiempo, l’italiano sarebbein unadopo essersi dato un appuntamento su una app. L’italiano è statoe fatto a pezzi, in un macabro omicidio che ha fatto il giro del mondo.Nuove informazioni rivelano che è stato vittima di una banda che usa le ‘app’ di incontri per ingannare e derubare stranieri. Nelle ultime ore è stata localizzata la casa dove è stato smembrato, spiega El Tiempo.Chi eraera un noto biologo italiano, che è statoin Colombia, alla periferia della città di Santa Marta, sulla costa caraibica del paese l’8 aprile 2025. Laureato in neuroscienze nel Regno Unito e affiliato alla London Biological Society,era arrivato nella città di Santa Marta il 3 aprile per una vacanza.

