Liliana Segre accusata di ‘nazismo’ sui social | indagini su 86 account archiviato Chef Rubio

Insulti a Liliana Segre, il gip di Milano ordina nuove indagini: «Accusarla di nazismo è uno sfregio alla verità oggettiva» - Proseguono le indagini per diffamazione, con l’aggravante della discriminazione dell’odio razziale, per gli insulti social nei confronti di Liliana Segre. Il gip di Milano, Alberto Carboni, ha ordinato alla procura di andare avanti con le indagini e identificare con nuovi accertamenti i titolari di 86 account finiti al centro dell’inchiesta. Lo stesso giudice ha iscritto nove persone nel registro degli indagati, mentre per altri sette è stata disposta l’imputazione coatta. 🔗open.online

Liliana Segre: il film documentario che racconta la sua testimonianza della Shoah - Affronta il dolore di una esperienza indicibile, si mostra con la famiglia non senza complicazioni, si apre al pubblico con generosità, si fa conoscere meglio di quanto non abbia già fatto in questi anni, a costo - ormai è storia nota - di attirare l'odio social, ma Liliana Segre, classe 1930, mantiene la lucidità implacabile di "essere Segre", oggi una delle ultime persone a testimoniare la Shoah. 🔗quotidiano.net

