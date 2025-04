LIVE Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski ATP Madrid 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

12.59 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori tornano in campo dopo la sconfitta all'esordio nell'ATP Master 1000 di Montecarlo. Negli ottavi di finale del torneo monegasco la coppia azzurra è stata sconfitta al match tie-break da Bopanna e Shelton (2-6, 7-6, 10-7)12.56 Vedremo se ci sarà un breve ritardo o se il match inizierà senza problemi. Negli ultimi minuti infatti c'è stato un problema elettrico che ha fatto perdere le immagini dal campo 4 e, soprattutto, ha messo fuori gioco l'occhio di falco.12.53 Arnaldi batte 6-3, 6-4 Dzumhur ed accede agli ottavi di finale dell'ATP Master 1000 di Madrid 2025. Tra pochi minuti entreranno in campo BolelliVavassori e SalisburySkupski11.52 Matteo Arnaldi ha vinto il primo set 6-3 contro Damir Dzumhur. Al termine di questo match inizierà l'incontro tra BolelliVavassori e SalisburySkupski

