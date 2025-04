Nasce la Jannik Sinner Foundation | Un onore sostenere i giovani atleti Come funziona e di cosa si occupa

Jannik Sinner annuncia, tramite un comunicato, il lancio della sua fondazione chiamata Jannik Sinner Foundation. Si tratta di un’organizzazione no-profit dedicata a supportare i bambini attraverso l’istruzione e lo sport, sia in Italia che nel mondo. “Per me è un onore sostenere bambini e giovani atleti. Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo valga la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro, vogliamo mostrare ai bambini cosa è possibile, non solo nello sport, ma anche nella vita”, ha sostenuto il numero uno del tennis mondiale. La Fondazione sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l’istruzione più accessibili alle prossime generazioni. Ilfattoquotidiano.it - Nasce la Jannik Sinner Foundation: “Un onore sostenere i giovani atleti”. Come funziona e di cosa si occupa Leggi su Ilfattoquotidiano.it annuncia, tramite un comunicato, il lancio della sua fondazione chiamata. Si tratta di un’organizzazione no-profit dedicata a supportare i bambini attraverso l’istruzione e lo sport, sia in Italia che nel mondo. “Per me è unbambini e. Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo valga la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro, vogliamo mostrare ai bambiniè possibile, non solo nello sport, ma anche nella vita”, ha sostenuto il numero uno del tennis mondiale. La Fondazione sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l’istruzione più accessibili alle prossime generazioni.

Ne parlano su altre fonti

Nasce la Fondazione Sinner, così Jannik aiuterà bambini e promesse dello sport - (Adnkronos) – Il 28 aprile 2025 verrà ricordato dagli amanti dello sport. È nata oggi la Jannik Sinner Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro per promuovere l'emancipazione dei bambini con lo sport e l'istruzione. "Per me è un onore sostenere i bambini e i giovani atleti – ha spiegato il numero uno del tennis mondiale […] L'articolo Nasce la Fondazione Sinner, così Jannik aiuterà bambini e promesse dello sport proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Nasce la Fondazione Sinner, così Jannik aiuterà bambini e promesse dello sport - (Adnkronos) – Il 28 aprile 2025 verrà ricordato dagli amanti dello sport. È nata oggi la Jannik Sinner Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro per promuovere l'emancipazione dei bambini con lo sport e l'istruzione. "Per me è un onore sostenere i bambini e i giovani atleti – ha spiegato il numero uno del tennis mondiale […] 🔗periodicodaily.com

Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa - Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Nasce la Jannik Sinner Foundation: aiuterà i giovani; Nasce la Jannik Sinner Foundation: ecco cos’è e di cosa si occupa; Nasce la Jannik Sinner Foundation: Vogliamo aiutare i bambini a realizzare i loro sogni; Nasce la Jannik Sinner Foundation: “Un onore sostenere i giovani atleti”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Jannik campione di beneficenza, nasce la Sinner Foundation: "Un onore sostenere bambini e giovani atleti" - Manca sempre meno per rivedere le sue magie su un campo da tennis, ma Jannik Sinner nel frattempo ha deciso di ricordare a tutti che tipo di campione sia, anche fuori dal rettangolo di gioco. Il numer ... 🔗msn.com

Nasce la Jannik Sinner Foundation: aiuterà i giovani - Il numero 1 al mondo ha lanciato la sua fondazione che si impegna a sostenere e ispirare le nuove generazioni attraverso l'educazione e lo sport. "L'idea alla base è molto semplice: voglio restituire ... 🔗sport.sky.it

Nasce la Fondazione Sinner, così Jannik aiuterà bambini e promesse dello sport - (Adnkronos) - Il 28 aprile 2025 verrà ricordato dagli amanti dello sport. È nata oggi la Jannik Sinner Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro per promuovere l'emancipazione dei bambini con ... 🔗msn.com