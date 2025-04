Calciomercato Juve i bianconeri puntano dritti su due profili per rinforzare il proprio attacco | ecco di chi si tratta nella fattispecie!

Calciomercato Juve, sono due i nomi che piacciono maggiormente alla dirigenza bianconera per l'attacco: ecco di chi si trattaIl Calciomercato Juve continua a essere molto movimentato per quanto riguarda il reparto offensivo. La dirigenza va a caccia di una punta che possa diventare il nuovo alfiere realizzativo bianconero. In tal senso, i nomi che possono sostituire sia Dusan Vlahovic che Randal Kolo Muani sono due.Stando a quanto riporta caughtoffside.com, i profili che piacciono di più a Madama sono quelli di Mateo Retegui dell'Atalanta e di Liam Delap dell'Ipswich Town.

