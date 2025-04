Laporta | Le minacce del Real Madrid prima della finale? Un’ennesima strategia da circo

Laporta ha parlato a Rac1 dopo la vittoria della Coppa del Re, anche in merito al caos successo alla vigilia tra la Federcalcio spagnola e il Real Madrid per le dichiarazioni dell’arbitro in conferenza.Laporta: «Le minacce del Real prima della finale? Un’ennesima strategia da circo»Le dichiarazioni riportate da Relevo:«La Realtà sta superando le aspettative grazie ai giocatori, Hansi Flick, allo staff. Vogliamo che questa fase duri il più a lungo possibile. Flick si adatta al club per le sue capacità umane, sportive e il suo modo di intendere il club, ma è un allenatore che preferisce pensare anno dopo anno. Lo avremo con noi anche l’anno prossimo». Sull’atteggiamento del Real alla vigilia della finale, ha commentato:«L’ho vissuta come Un’ennesima strategia, ma volevamo non pensarci. Ilnapolista.it - Laporta: «Le minacce del Real Madrid prima della finale? Un’ennesima strategia da circo» Leggi su Ilnapolista.it Il presidente del Barcellona Joanha parlato a Rac1 dopo la vittoriaCoppa del Re, anche in merito al caos successo alla vigilia tra la Federcalcio spagnola e ilper le dichiarazioni dell’arbitro in conferenza.: «Ledelda»Le dichiarazioni riportate da Relevo:«Latà sta superando le aspettative grazie ai giocatori, Hansi Flick, allo staff. Vogliamo che questa fase duri il più a lungo possibile. Flick si adatta al club per le sue capacità umane, sportive e il suo modo di intendere il club, ma è un allenatore che preferisce pensare anno dopo anno. Lo avremo con noi anche l’anno prossimo». Sull’atteggiamento delalla vigilia, ha commentato:«L’ho vissuta come, ma volevamo non pensarci.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Manchester City-Real Madrid, coreografica con Rodri Pallone d'oro: "Stop Crying Your Heart Out" - `Stop Crying Your Heart Out`. Tradotto dall`inglese: `Smettila di piangere a dirotto`. I tifosi del Manchester City utilizzano il titolo di... 🔗calciomercato.com

Arsenal perfetto! Nel secondo tempo cala a picco il Real Madrid - Si è chiuso con il risultato di 3-0 la sfida tra Arsenal e Real Madrid andata in scena questa sera all’Emirates Stadium. Partita a senso unico con i Gunners che ipotecano il passaggio del turno in semifinale. TEMPO – Pirotecnico 3-0 tra Arsenal e Real Madrid, con i londinesi che giocano una partita a senso unico nel secondo. I Gunners, in meno di un’ora strappano mezzo pass per la semifinale di Champions League in attesa del ritorno in Spagna. 🔗inter-news.it

Real Madrid-Arsenal LIVE, formazioni ufficiali: Ancelotti non fa rivoluzioni, Valverde a centrocampo - Real Madrid-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Il Santiago Bernabeu si accende e sogna: serve una vera e propria im... 🔗calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Laporta: «Le minacce del Real Madrid prima della finale? Un’ennesima strategia da circo»; Real, Perez vuole aprire il capitale a soci e investitori: «Il club vale 10 miliardi»; Barcellona, Laporta all'attacco sul caso Negreira: Il Real squadra di regime, storicamente favorita dagli ar…; Arrestato il figlio di Laporta prima del Clasico: maltrattamenti a una donna tra alcol e minacce. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Barcellona, Laporta si esalta verso l'Inter: "Triplete? L'unico limite è il cielo" - Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a TV3 all`indomani della vittoria della sua squadra ai danni del Real Madrid in finale di Copa del Rey. Queste. 🔗calciomercato.com

Copa del Rey, il Real Madrid minaccia di non giocare la finale col Barcellona: la clamorosa presa di posizione di Perez - Il Real Madrid pronto a non giocare la finale di Copa del Rey contro il Barcellona per protestare contro le parole dell’arbitro De Burgos Bengoetxea che aveva accusato la tv madridista ... 🔗sport.virgilio.it

Il Real Madrid minaccia di non giocare la finale di Coppa del Re se gli arbitri non si scusano per le loro parole - Il Real Madrid sta minacciando la Federcalcio spagnola di non giocare la finale di Coppa del Re dopo le dichiarazioni degli arbitri. 🔗ilnapolista.it