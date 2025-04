Presentata la Medaglia per la 71edizione del Mercatino dei ragazzi 2025

2025 – Medaglia per la 71°edizione del Mercatino dei ragazzi 2025 che si svolgerà Domenica 11 Maggio in zona Eden; continua la collaborazione con l'ISIS Margaritone sez Orafi iniziata dal 2007 ! negli anni 19952006 le medaglie furono ideate da affermati artisti aretini. Il nome della Medaglia 2025 " Cura per ogni forma di Vita" , realizzata da Cristian Piccini e Aleksandr Lazzeri della classe 2* OPO, ricorda ad avere cura per se stessi e per la nostra meravigliosa casa che è la Terra ! Verranno prodotte n. 1000 medaglie dalla ditta AMOM s.p.a di Badia al Pino e saranno consegnate a tutti i ragazzie partecipanti al Mercatino .

