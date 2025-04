Anziana di 91 anni viene investita la polizia la multa | Doveva camminare sul marciapiede

investita e poi multata perché camminava lungo il bordo della strada e non sul marciapiede: è successo pochi giorni fa a una signora 91enne ad Alatri, provincia di Frosinone, e la vicenda ha sollevato un polverone anche a livello politico. A diventare oggetto di polemica non solo la scelta dei.

Investita mentre cammina sul bordo della strada, multata un’anziana di 91 anni: «Doveva stare sul marciapiede» - Sta facendo discutere la multa comminata a nonna Sandra, una 91enne di Alatri, in provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi, la donna è stata investita mentre camminava – con l’ausilio di un bastone – lungo la strada di zona Bitta. Niente di grave, per fortuna, visto che Sandra se l’è cavata senza alcuna frattura. Ciò con cui ha dovuto fare i conti, piuttosto, è stata l’inflessibilità dei vigili urbani, che dopo aver visionato i filmati delle telecamere per ricostruire l’incidente hanno deciso di multarla. 🔗open.online

