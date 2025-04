Inzaghi non in discussione | pronto il rinnovo fino al 2027 con o senza titoli

L'Inter fa quadrato attorno a Simone Inzaghi, confermandogli piena fiducia nonostante le inevitabili pressioni di fine stagione. Il percorso del tecnico piacentino sulla panchina nerazzurra viene giudicato estremamente positivo, sia per i risultati ottenuti che per la crescita della squadra, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il bilancio finale in termini di trofei non sarà il metro di valutazione principale per decidere il suo futuro.Il sito della rosea rivela che "l'aumento di stipendio fino a 7 milioni di euro a stagione, all'interno di un contratto valido fino al 2027 con opzione per l'annata successiva, continuerà a essere un tema concreto sul tavolo, a prescindere dal numero di trofei conquistati, che siano uno, due o nessuno". In sostanza, il valore del lavoro svolto da Inzaghi viene considerato superiore ai semplici risultati numerici, e la società non intende farsi influenzare da due partite storte o da eventuali momenti difficili.

