Morire di lavoro | in due mesi 138 infortuni mortali tutti i numeri dell' emergenza

delle cave, è rimasto schiacciato dal mezzo che stava manovrando. Una tragedia che arriva nella Giornata sulla sicurezza del lavoro. . Today.it - Morire di lavoro: in due mesi 138 infortuni mortali, tutti i numeri dell'emergenza Leggi su Today.it Paolo Lambruschi, camionista di 59 anni, è morto oggi 28 aprile mentre lavorava in una cava di marmo in provincia di Massa Carrara. Descritto come espertoe cave, è rimasto schiacciato dal mezzo che stava manovrando. Una tragedia che arriva nella Giornata sulla sicurezza del. .

Ilary Blasi: “Sono una fancazzista, lavoro due mesi l’anno. La mia vita ormai è un reality” - Tornata al timone di un programma tv, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Le Iene. La conduttrice di The Couple, il reality-game che ha preso il via il 7 aprile in prima serata su Canale 5, ha rivelato che i figli Cristian e Chanel avrebbero voluto partecipare in coppia alla trasmissione. “Ma non si può” ha dichiarato sorridendo. La presentatrice, poi, ha aggiunto riguardo al ritorno in tv: “Mi sono divertita, sono sempre contenta. 🔗tpi.it

Mercato del lavoro in Veneto: bilancio positivo per i primi due mesi del 2025 - Il bilancio del mercato del lavoro veneto nei primi due mesi del 2025 risulta nel complesso positivo, confermando una crescita dei posti, seppure su ritmi più bassi rispetto a quelli mostrati nell’ultimo biennio. Dopo la flessione registrata nel mese di gennaio, a febbraio il saldo occupazionale... 🔗veneziatoday.it

Morto sul lavoro a Carrara. Paolo Capone, Leader UGL: “Vera emergenza, 138 vittime nei primi due mesi del 2025, urge banca dati nazionale” - "Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio che ha tragicamente perso la vita questa mattina in una cava di marmo nella zona di Fantiscritti, a Miseglia, in provincia di Carrara. Un incidente drammatico che ci ricorda, ancora una volta, quanto sia necessario e urgente rafforza 🔗ilgiornaleditalia.it

Anmil, in due mesi 138 infortuni mortali, +16% - Nei primi due mesi del 2025 sono state 138 le denunce di infortunio mortale per incidenti nell'industria, agricoltura e conto stato con un aumento del 16% sullo stesso periodo del 2023. (ANSA) ... 🔗msn.com

Sicurezza sul lavoro, gap di ispettori: mancano tra i 3.600 e i 5.900 tecnici - A fronte dei 97 decessi e delle 15mila nuove denunce di malattia professionale conteggiati dall’ultimo bollettino Inail in Italia ci sono ancora oggi poco più di duemila addetti alla prevenzione ... 🔗ilsole24ore.com

Otto morti sul lavoro in due mesi nel Lazio, il più giovane aveva solo 14 anni - È il più giovane degli 8 lavoratori che hanno perso la vita mentre erano sul proprio posto di lavoro nel Lazio nei primi due mesi di quest'anno. Altre tre persone sono morte recandosi al lavoro. 🔗rainews.it