Il Conclave inizia il 7 maggio Ecco dove mangiano i cardinali prima della scelta del nuovo Papa

Conclave Gamberorosso.it - Il Conclave inizia il 7 maggio. Ecco dove mangiano i cardinali prima della scelta del nuovo Papa Leggi su Gamberorosso.it Panini al Caffè dei Papi, carciofi a La Taverna, carbonara da Marcantonio e gelato alla Latteria Giuliani: Roma a tavola nella vigilia del

Il Conclave inizia il 7 maggio: la data decisa dai cardinali riuniti in congregazione - Habemus data: il 7 maggio inizia il Conclave per decidere il nuovo Pontefice. A riferirlo è la Reuters. Mentre centinaia di fedeli continuano a rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore questa mattina, alle 9, i cardinali si sono riuniti in Vaticano per una nuova Congregazione Generale. In base all’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il testo liturgico che disciplina il periodo successivo alla morte di un Pontefice, il conclave può iniziare tra il 15° e il 20° giorno dal decesso. 🔗open.online

Oggi si saprà quando inizia il conclave. Fonti vaticane: possibile la data del 5 maggio - Roma, 28 aprile 2025 – Dopo la commozione e la grande partecipazione popolare ai funerali di Papa Francesco, l’attenzione è ora puntata sul prossimo conclave che ne dovrà sceglierne il successore. Conclave che, in base alle regole vaticane, viene convocato fra il 15 e il 20 giorno dalla morte del pontefice. L’inizio è dunque fissato fra il 5 e il 10 maggio. People gather in St Peter's square to attend a holy mass a day after the funeral of Pope Francis, in The Vatican, on April 27, 2025. 🔗quotidiano.net

Quando inizia il Conclave: i cardinali riuniti in congregazione per decidere la data. Potrebbe partire già dal 5 maggio - Mentre centinaia di fedeli continuano a rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore questa mattina, alle 9, i cardinali si sono riuniti in Vaticano per una nuova Congregazione Generale e decidere la data d’inizio del conclave. In base all’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il testo liturgico che disciplina il periodo successivo alla morte di un Pontefice, il conclave può iniziare tra il 15° e il 20° giorno dal decesso. 🔗open.online

