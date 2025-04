Milan Pulisic e Reijnders come Bigon e Rivera 52 anni fa | la statistica

Pulisic (gol) e Tijjani Reijnders (assist) in Venezia-Milan 0-2 di ieri eguagliano due grandi ex giocatori rossoneri del passato Pianetamilan.it - Milan, Pulisic e Reijnders come Bigon e Rivera 52 anni fa: la statistica Leggi su Pianetamilan.it Christian(gol) e Tijjani(assist) in Venezia-0-2 di ieri eguagliano due grandi ex giocatori rossoneri del passato

Su questo argomento da altre fonti

Pagelle Milan-Como 2-1: Reijnders e Pulisic campioni, Abraham decisivo - Le pagelle di Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025: voti e giudizi dei rossoneri secondo la nostra redazione 🔗pianetamilan.it

Pagelle Milan-Como 2-1: rimonta vincente, Pulisic e Reijnders ancora una volta l’anima dei rossoneri - Un primo tempo da incubo terminato tra i fischi, poi un fuorigioco millimetrico salva il Milan dallo 0-2 e da quel momento cambia la partita e parte la rimonta verso i tre punti dei rossoneri a San Siro contro il Como. Un match che parte con ritmi altissimi e con i rossoneri che sprecano una ghiotta chance in ripartenza con Musah. Da quel momento, però, esce fuori una sola squadra ed è il Como, che domina la prima frazione e trova il gol con Da Cunha su assist di Paz. 🔗sportface.it

Udinese-Milan, il record di Reijnders e i numeri di Pulisic e Leao - Udinese-Milan 0-4, il Diavolo torna alla vittoria. Le statistiche prodotte dal campo dopo il poker rossonero da acmilan.com 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Ecco l'ultima volta che due centrocampisti del Milan sono andati in doppia cifra; Milan, la difesa a tre ha cambiato tutto. Regalo di addio o base per il futuro?; Il Milan vittorioso a Venezia nel segno di a Pulisic e Gimenez: i numeri della gara; Venezia-Milan, tutti i numeri dopo il successo al al Pier Luigi Penzo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pulisic e Reijnders come Bigon e Rivera: il dato che li accomuna - È da quasi mezzo secolo che il Milan non aveva in rosa un duo di centrocampisti con 10 gol a testa in Serie A. L'ultima volta era il 1972/73 stagione in cui quel Milan vinse la Coppa Italia ... 🔗msn.com

Serie A, Venezia-Milan 0-2: Pulisic regala tre punti al Diavolo, si sblocca Gimenez - La decima rete in campionato dell'americano porta il successo ai ragazzi di Conceiçao. Nel finale si sblocca anche il "Bebote" ... 🔗msn.com

Pulisic: “Non c’è competizione con Reijnders, la Finale è la più importante…” - Pulisic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra il Venezia e il Milan ... 🔗msn.com