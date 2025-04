Il contratto al Teatro Belli dal 29 aprile

In scena una donna ed un uomo, uniti solo dall'esigenza di un legame giuridico, non d'amore. Un contratto stringente nel quale ogni cosa è prevista, definita, circostanziata e scelta. Solo che, anche i piani apparentemente perfetti, possono sempre essere messi in discussione dall'imprevedibile

