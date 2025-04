Maria Carolina la real casina cinese e il patriarca del parco | tour sui Borbone a Palermo

Domenica 4 maggio, ore 10:30, viaggio storico tra arte e natura alla scoperta della Palazzina cinese e del parco della Favorita a Palermo. Si visiterà la real casina, luogo dagli arcani riferimenti massonici e dagli insoliti simboli orientali, adottati dai Borboni in un periodo di grandi.

Calcio dilettanti: gli anticipi. Il Real Casina si fa infilare dagli Eagles Sassuolo. I modenesi ne avevano perse 19 su 20 - Incredibile sconfitta del Real Casina in Seconda categoria (girone E): sul sintetico di Castelnovo Monti in via dei Partigiani vince per 3-1 l’Eagles Virtus Ancora Sassuolo. I modenesi ne avevano perse ben 19 su 20: si tratta della seconda vittoria in tutto il campionato, che porta la squadra a 6 punti (ma sempre all’ultimo posto). Davvero inaspettato il tonfo dei biancorossi, che erano in buona forma e rimangono comunque in orbita playoff a quota 31 punti. 🔗sport.quotidiano.net

‘Occhi di caffè caldo’ racconta la storia di Carolina Maria de Jesus - ‘Occhi di caffè caldo’ è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domani sera alle 21.15 al teatro comunale di Monterubbiano, quale riflessione veicolata dall’arte sulla diversità culturale relativa all’identità etnica e di genere. Lo spettacolo rappresenta la storia di Carolina Maria de Jesus, una straordinaria donna nera che, nonostante abbia vissuto per molti anni nella più profonda povertà, ha sfidato tutte le previsioni sul suo futuro, diventando una scrittrice di successo di livello internazionale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Belcanto, Seconda Puntata: Carolina Scopre Il Segreto Di Maria! - Belcanto, seconda puntata: Carolina scopre il grande segreto di Maria da sempre nascosto e si dà alla fuga. Antonia continua a sognare il successo nella lirica! Belcanto prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà Maria. Infatti Carolina scoprirà il suo sconvolgente passato e a quel punto non sarà più convinta di rimanere a vivere con la madre, tanto da darsi alla fuga. 🔗uominiedonnenews.it

