Giugliano ai playoff sarà sfida al Catania | il regolamento Lo sfogo del diesse | Non deve essere una gita

Giugliano, la seconda consecutiva. La squadra di Valerio Bertotto ha terminato la stagione a quota 43 punti, conquistando l’ultimo posto utile per l’accesso diretto ai playoff. I gialloblù, decimi nel Girone C, affronteranno il Catania, quinto. Today.it - Giugliano ai playoff, sarà sfida al Catania: il regolamento. Lo sfogo del diesse: "Non deve essere una gita" Leggi su Today.it Si chiude con una sconfitta il campionato del, la seconda consecutiva. La squadra di Valerio Bertotto ha terminato la stagione a quota 43 punti, conquistando l’ultimo posto utile per l’accesso diretto ai. I gialloblù, decimi nel Girone C, affronteranno il, quinto.

