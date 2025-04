Thuram c’è pessimismo | salta anche Barcellona La data del probabile rientro in campo

Thuram. L’attaccante francese ha ripreso a correre soltanto ieri, un segnale incoraggiante ma ancora insufficiente per parlare di un rientro imminente.Lo staff medico nerazzurro aveva fissato come obiettivo il recupero per l’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Pasquale Guarro e FcInter1908.it, le speranze si sono notevolmente affievolite nelle ultime ore.Il rischio concreto è che Thuram sia costretto a saltare anche la prossima sfida di campionato contro il Verona, in programma nel fine settimana. Ad oggi, l’ipotesi più realistica è quella di rivederlo in campo soltanto nel match di ritorno a San Siro contro i catalani. Ilnerazzurro.it - Thuram, c’è pessimismo: salta anche Barcellona. La data del probabile rientro in campo Leggi su Ilnerazzurro.it In casa Inter cresce la preoccupazione per le condizioni di Marcus. L’attaccante francese ha ripreso a correre soltanto ieri, un segnale incoraggiante ma ancora insufficiente per parlare di unimminente.Lo staff medico nerazzurro aveva fissato come obiettivo il recupero per l’andella semifinale di Champions League contro il. Tuttavia, secondo quanto raccolto da Pasquale Guarro e FcInter1908.it, le speranze si sono notevolmente affievolite nelle ultime ore.Il rischio concreto è chesia costretto arela prossima sfida di campionato contro il Verona, in programma nel fine settimana. Ad oggi, l’ipotesi più realistica è quella di rivederlo insoltanto nel match di ritorno a San Siro contro i catalani.

Thuram Inter, il club vuole blindare Tikus! Salta la clausola sul contratto? I dettagli - di RedazioneThuram Inter, il club vuole blindare Tikus! Salta la clausola sul contratto? I dettagli sulla situazione dell’attaccante francese L‘Inter vuole mettere al sicuro Marcus Thuram e cancellare la clausola rescissoria da 85 milioni di euro attualmente presente nel suo contratto, valido fino al 2028. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport. Sebbene la cifra sia elevata, la dirigenza nerazzurra non si sente completamente tranquilla e sta già lavorando per rimuovere questa clausola, prevedendo anche un adeguamento dell’ingaggio per l’attaccante francese, che attualmente percepisce 6 ... 🔗internews24.com

Infortunio Thuram, salta Juve Lecce? C’è l’annuncio di Tudor: cosa ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match - di Redazione JuventusNews24Infortunio Thuram, salta Juve Lecce? C’è l’annuncio di Tudor alla vigilia della sfida: le sue dichiarazioni in conferenza stampa Alla vigilia di Juve–Lecce, nella consueta conferenza stampa pre match, Igor Tudor ha parlato così delle condizioni di Khephren Thuram. Il suo annuncio sul centrocampista francese. THURAM – «Ha fatto allenamento con la squadra, valutiamo. Ci sono diverse soluzioni per chi può giocare in mezzo, c’è gente forte. 🔗juventusnews24.com

Inter, pessimismo su Thuram: può saltare un'altra partita oltre al Barcellona - In casa Inter cresce l’apprensione per le condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese è tornato a correre soltanto nella giornata di ieri, un segnale incoraggiante ... 🔗tuttonapoli.net

Infortunio Thuram, novità da Milano: quante partite salta - Marcus Thuram sarà costretto a saltare il Bologna per un affaticamento muscolare: cosa filtra da Milano sul suo ritorno in campo ... 🔗spaziointer.it