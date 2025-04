Piace un calciatore del Barcellona | mercoledì sarà attenzionato

sarà oggetto di diversi interventi sia in entrata che in uscita. A differenza della scorsa estate, quando si era preferito puntellare un gruppo già consolidato, nella prossima sessione di mercato ci sarà maggiore spazio per intervenire su tutti i reparti, complici anche i numerosi contratti in scadenza e i giocatori destinati a lasciare Milano.La difesa sarà uno dei primi settori su cui operare, con l’obiettivo di ringiovanire il reparto.In quest’ottica, arrivano aggiornamenti da TMW, riportati nell’editoriale odierno di Niccolò Ceccarini: il nome più caldo per la retroguardia nerazzurra resta quello di Sam Beukema, ma l’Inter segue con attenzione anche Jhon Lucumí. Ilnerazzurro.it - Piace un calciatore del Barcellona: mercoledì sarà attenzionato Leggi su Ilnerazzurro.it In casa Inter è già iniziato il lavoro di pianificazione per la prossima stagione. La rosa, che dovrà essere resa ancora più competitiva,oggetto di diversi interventi sia in entrata che in uscita. A differenza della scorsa estate, quando si era preferito puntellare un gruppo già consolidato, nella prossima sessione di mercato cimaggiore spazio per intervenire su tutti i reparti, complici anche i numerosi contratti in scadenza e i giocatori destinati a lasciare Milano.La difesauno dei primi settori su cui operare, con l’obiettivo di ringiovanire il reparto.In quest’ottica, arrivano aggiornamenti da TMW, riportati nell’editoriale odierno di Niccolò Ceccarini: il nome più caldo per la retroguardia nerazzurra resta quello di Sam Beukema, ma l’Inter segue con attenzione anche Jhon Lucumí.

