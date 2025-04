Al via il tradizionale luna park in occasione della fiera di San Francesco

tradizionale luna park legato alla fiera di San Francesco, con giochi e attrazioni ambulanti radunate in piazza Garibaldi nei giorni della festa.L’allestimento del luna park comporterà varie modifiche alla circolazione dei veicoli, nelle giornate interessate. Ravennatoday.it - Al via il tradizionale luna park in occasione della fiera di San Francesco Leggi su Ravennatoday.it Dal 2 al 12 maggio torna a Lugo illegato alladi San, con giochi e attrazioni ambulanti radunate in piazza Garibaldi nei giornifesta.L’allestimento delcomporterà varie modifiche alla circolazione dei veicoli, nelle giornate interessate.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nuova vittoria dei giostrai contro il Comune di Como: il Tar ordina di approvare il bando per il luna park entro l'8 marzo - Nuova svolta nella vicenda del Luna Park di Como. Con un'ordinanza emessa ieri, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha imposto al Comune di Como di pubblicare entro l’8 marzo il bando per l’assegnazione degli spazi destinati alle attrazioni del Luna Park 2025, ripristinando le... 🔗quicomo.it

Oltre le barriere con il luna park dell’Antica Fiera - Giovedì scorso si è svolta una giornata molto importante ed emozionante, una giornata che ha parlato di inclusione e divertimento. All’interno del Luna Park Ferrara della Fiera di San Giorgio decine di ragazze e ragazzi, affetti da disabilità, hanno potuto usufruire delle tantissime giostre che, per l’occasione, sono state messe a disposizione gratuitamente dagli esercenti dello spettacolo viaggiante, che ancora una volta hanno dimostrato la loro sensibilità, come succede già da diversi anni. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ad Arona è tempo di Tredicino: in città torna il luna park dal 7 al 23 marzo - Dal 7 al 23 marzo ad Arona torna, come da tradizione, l'appuntamento con il luna park del Tredicino. L'inaugurazione è fissata per venerdì 7 marzo alle ore 16,30 con una promozione dedicata ai primi 500 visitatori che riceveranno un blocchetto di sconti dal valore complessivo di 100 euro... 🔗novaratoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Al via il tradizionale luna park in occasione della fiera di San Francesco; Fiera Santa Valeria 2025; Dallo 'Show dei dinosauri' al percorso tipo safari, ecco il luna park di San Giorgio; Asti, presto al via i lavori per il Il Luna park di San Secondo 2025 dal 1° all'11 maggio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Nei giorni della festa di San Francesco alcune strade del centro cittadino saranno chiuse al traffico o a senso unico - Nei giorni della festa di San Francesco (2 -12 maggio) alcune strade del centro cittadino saranno chiuse al traffico o a senso unico ... 🔗ravennaedintorni.it

Bergamo, debutta il luna park in via Borgo Palazzo con la novità Big Tower: cos’è - Inaugurazione sabato 3 maggio con una sfilata di cosplayer. E l’8 maggio c’è l’iniziativa per la Giornata internazionale della donna, con sconti e sorprese per il pubblico femminile ... 🔗msn.com

Montecchio Maggiore: da oggi il Luna Park di Pasqua - Appuntamento atteso da bambini, ragazzi e famiglie , piazza marconi a Montecchio Maggiore: da oggi il Luna Park di Pasqua ... 🔗vicenzareport.it