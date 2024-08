800-1500-10 km in pochi giorni | Paltrinieri forse ha chiesto troppo a 30 anni?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Una sfidaambiziosa? Gregorionon è riuscito a prendersi quello che avrebbe voluto nella 10 km di nuoto di fondo nelle acque della Senna. Un campo gara difficile, mai provato prima, con un lato d’andata a favore di corrente e un di ritorno controcorrente. Sicuramente, non il miglior contesto per Greg, che avrebbe preferito che la gara si fosse tenuta in un bacino, così simile all’amata piscina dove ha conquistato un argento neisl e un bronzo negli 800 sl. Vero è che per, di base, la gestione fosse difficile: tenere una condizione top per così tantie su distanze impegnative non era facile. L’ha ammesso lui stesso ai microfoni di RaiSport: “Probabilmente il fatto di aver dovuto scaricare per le gare in piscina, non mi ha permesso di essere prontissimo alla prova in acque libere, contrariamente agli specialisti del fondo“.