Vela | Luna Rossa ecco il calendario del grande sogno

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’America’s Cup scalda sempre i motori in vista delappuntamento che vedrà Team New Zealand mettere nuovamente in palio il trofeo più ambito dell’universo della. Tra le Challengers (ovvero le sfidanti dei campioni in carica neozelandesi) ci sarà ancheche tenterà di superare tutte le sfide contro gli altri team rivali per guadagnarsi un posto nell’ultimo, fantastico, step della competizione. Ildegli incontri è adesso ufficiale e Max Sirena e compagni potranno iniziare ad analizzare con attenzione, passo dopo passo, gli avversari., esordio con Orient Express Racing Team Finalmente il. Finalmente l’equipaggio italiano conosce tutte le sfide che dovrà affrontare sognando, ovviamente, di conquistarsi sul campo(meglio dire in acqua) la finalissima contro i campioni in carica neozelandesi.