Tiro a volo Torre da record al Tav che fra due anni ospiterà i Mondiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Al Tav San Martino Top di Rio Salso di Tavullia è stata inaugurata ladapiù alta d’Italia, ideata da Alberto Pacassoni, figlio del presidente del Tav, insieme ai suoi collaboratori Andrea e Vasco, i quali dopo attente valutazioni sono stati in grado di capire la posizione ottimale per l’installazione della stessa, così da renderla il simbolo dell’associazione. Il taglio del nastro si è svolto al termine della prima Benelli Tower Cup, gara di Compak Sporting realizzata in collaborazione con la Benelli Armi, da parte di Oliviero Pacassoni, presidente del Tav e del sindaco di Tavullia, Patrizio Federici. "Grazie a famiglia, collaboratori – afferma Alberto Pacassoni – Benelli Armi, al comandante della stazione di Tavullia Giuseppe Mazzetti e ai tiratori. Complimenti al vincitore della finalissima (foto) Benelli Tower Cup, Luca Romagnoli e all’amatore Luca Mattelli.