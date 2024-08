Sisma Pd all’attacco | Meglio con Legnini che con Castelli | lo dicono i numeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Non voglio fare alcuna speculazione politica perché non si può giocare con i drammi e le difficoltà delle persone che hanno vissuto la dura esperienza del terremoto, ma i risultati dimostrano come la ricostruzione postnel corso del mandato di Guidosi sia oggettivamente rallentata, ma addirittura certifica come la vera svolta sia stata impressa durante la gestione di". E’ un duro attacco al commissario per la ricostruzione quello che viene dai consiglieri regionali del Partito Democratico Romano Carancini e Anna Casini. Ricordano cheè stato nominato il 13 gennaio 2023, durante i suoi primi 17 mesi sono state approvate 2.521 richieste di contributi con la concessione di 1.413.290.510 euro, per una media di 4,94 pratiche al giorno e l’erogazione di 83.134.735 di euro al mese.