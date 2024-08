Sicurezza cittadini esasperati a Empoli E il Comune chiede rinforzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Firenze, 8 agosto 2024 - Ildi(Firenze) ha chiesto al prefetto Francesca Ferrandino di programmare il prossimo Comitato per l'ordine e lapubblica proprio aper discutere di problemi diche attanagliano in particolare due aree della città dopo che gli abitanti hanno sollecitato il sindaco Alessio Mantellassi a intervenire sulla presenza di persone che durante la notte infastidivano i residenti e creavano confusione assumendo alcol e stupefacenti. Inoltre al municipio sono giunte segnalazioni anche su episodi di furti e spaccio. La questione è stata discussa intanto, stamani, 8 agosto in una riunione del Comitato per l'ordine e lapubblica a Firenze, presenti il vicesindaco Nedo Mennuti, l'assessora allaValentina Torrini e il comandante della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Massimo Luschi.