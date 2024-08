Roma accoltellamento nella metro C Mi fate spazio? poi la violenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Un 28enne è stato ferito questa mattina alla fermata di Torre Gaia dellaC a. Da quanto si apprende, il cittadino del Gambia sarebbe stato aggredito nel corso di una lite scoppiata in uno dei mezzi dellapolitana. Entrando nel vagone, il giovane avrebbe trovato due persone distese sui sedili, a cui avrebbe quindi chiesto di fare. In risposta, lo avrebbero aggredito, sferrando dei fendenti con un’arma da taglio su diverse parti del corpo. Durante la, avrebbero persino cercato di rubare il cellulare della vittima. L’uomo è stato portato in ospedale, mentre gli aggressori sono stati prima rintracciati e poi condotti in caserma. Sarebbe ora in corso l’identificazione dei due.