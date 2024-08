Piatti il sogno Europeo svanisce agli ottavi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si interrompedi finale ilmede per Caterinae l’Italia all’Under 18 in corso di svolgimento in Portogallo a Matosinhos. Le azzurre, dopo aver concluso al secondo posto il girone eliminatorio con due vittorie su Serbia e Germania e una sconfitta contro la padrone di casa, si sono trovate di fronte l’Ungheria nel primo match da dentro o fuori. Un derby per Caterina, visto che la mamma Eszter Knopp, è una ex nazionale magiara, bronzoEuropei del 1991. L’inizio del match è tutto di marca azzurra con Caterina in grande spolvero, autrice di 6 punti nel break in avvio che vede l’Italia avanti 13-6 al 4’. Ma è solo un fuoco di pa, l’Ungheria recupera e l’incontro va avanti punto a punto fino alle battute conclusive.