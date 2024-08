Panico tra i vertici russi per l' offensiva ucraina a Kursk Cosa c' è dietro l' assalto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo tre giorni di combattimenti e voci anche di conquiste territoriali, le autorità ucraine hanno ammesso per la prima volta di aver lanciato l'nella regione meridionale russa di. A commentare per primo quello che ormai appare come un attacco senza precedenti è stato il consigliere presidenziale ucraino, Mikhailo Podolyak: è solo «la conseguenza dell'aggressione russa, la guerra è questo», ha detto. «Laa ha sempre creduto di poter attaccare impunemente i territori dei Paesi vicini e pretendere ipocritamente l'inviolabilità del proprio territorio», ha denunciato Podolyak mentre oggi le autorità filorusse a Kherson, regioneparzialmente occupata dalle forze di Mosca, hanno annunciato l'avvistamento dei primi caccia F-16 inviati dall'Occidente sulle zone delle ostilità.