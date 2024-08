Nuotare nella Senna è come fare bodybuilding ci hanno usati come crash test

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Onestamente, è stato terribile!”, dice uscendo dalladopo più di due ore di fatica Océane Cassignol. Ha appena nuotato la 10 km femminile, e racconta l’esperienza straniante. La “buona” notizia è che il fiume parigino non è più sporco di altre acque di gara. “Ve lo dirò tra qualche ora o qualche giorno – scherza Cassignol – Ho già sperimentato cose peggiori, ad esempio il nuoto nel porto di Barcellona. La temperatura era buona a 23 gradi e ho bevuto più volte, non aveva sapore. In Giappone non potevi nemmeno vedere la tua spalla”. Il problema però sono le correnti. “La parte di ritorno controcorrente èse ogni volta facessimo una sessione di. Dove normalmente eseguiamo un colpo di braccio, abbiamo dovuto darne due.