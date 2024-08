Minaccia di buttarsi giù dalla gru i carabinieri lo fanno desistere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ihanno sventato un tentato suicidio. È accaduto nel pomeriggio di martedì, quando un uomo originario del Marocco ma da diverso tempo residente in Romagna, si è introdotto nel cantiere allestito per i lavori di ristrutturazione della parrocchia di San Giacomo e si è arrampicato su una gru allestita sul retro dell’edificio (in foto). Siamo in pieno centro storico, sull’asta di Levante del porto canale. L’uomo che ha compiuto il gesto disperato è un 36enne che fa il pescatore ed è regolarmente assunto a tempo indeterminato. Il suo problema è che è separatomogliequale ha avuto dei figli e non può permettersi di avere un appartamento in affitto ai prezzi di mercato a Cesenatico.