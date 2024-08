LIVE Vela Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | respinto il ricorso francese Pianosi regolarmente in finale del kite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Sempre più al comando l’austriaco Bontus che è vicino alla vittoria di questa regata. 17.10 Anche il singaporiano Maeder è passato davanti a. L’azzurro si trova ora in terza posizione. 17.09 Bontus ha virato davanti a: l’austriaco si trova quindi al comando, ma sono tutti vicinissimi. 17.08 Bontus è partito meglio di tutti, naviga a sinistra e staccato dagli altri: prende la prima posizione l’azzurro dopo qualche metro. 17.06 Manca un minuto alla partenza di questa prima regata dellamaschile. 17.04 Quasi tutto pronto per la partenza di gara-1 dellamaschile. Ecco la situazione: Toni Vodisek (Slovenia) 2 vittorie Maximilian Maeder (Singapore) 1 vittoria Riccardo(Italia) 0 vittorie Valentin Bontus (Austria) 0 vittorie 17.