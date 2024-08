LIVE – Batterie 4X100 maschile e femminile Atletica Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) È il giorno delle staffette 4×100 alledi. Alle 11:10 toccherà alle azzurre, mentre alle 11:35 spazio ai campioni olimpici in carica. Le ragazze gareggeranno nella prima batteria, in quarta corsia, in compagnia degli Stati Uniti oltre che di altri rivali ostici, come Australia e Germania. Azzurri nella prima delle due, in ottava corsia: spazio al confronto con gli Stati Uniti di Lyles e Kerley, ma occhi puntati anche sulla Gran Bretagna e sul Giappone. Il meccanismo è lo stesso: le prime tre staffette più due tempi di ripescaggio. A Tokyo Patta, Jacobs, Desalu e Tortu stamparono un 37?95 che rappresentò il terzo tempo della seconda batteria, prima del formidabile 37.50 della finale. In stagione gli azzurri (da ufficializzare la formazione) si sono espressi in 37.82. Il menu odierno diè ricco.