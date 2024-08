Jovine presenta dal vivo il suo nuovo album in Piazza Plebiscito per Restate a Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ci sarà una grande festa in, martedì 14 agosto alle 20.30, concheper la prima volta dalil suo“Sincero” in compagnia di tanti amici artisti con cui ha voluto realizzare questo disco della maturità. L’evento rientra nel cartellone di “”, rassegna finanziata dal Comune di, voluta dal Sindaco diGaetano Manfredi e curata nella direzione artistica da Lello Arena. Quella disarà una festa di suoni che al reggae, caratteristica della sua artisticità, unisce un approccio cantautorale pop e folk; e con una reunion di amici. Sul palco con lui ci saranno Francesco Di Bella, ’O Zulù, Dario Sansone, Simona Boo, Tartaglia e Peppoh, Nicola Caso, tutti in feat nel disco. E a loro si aggiungono Pier Vito Grisù, Luca Rustici, JRM.