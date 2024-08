Il temporale a grappolo che ha colpito l’Emilia Romagna spiegato dall’esperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ravenna, 8 agosto 2024 – Cotignola, in provincia di Ravenna, è uno dei paesi più colpiti dalla furia del maltempo che ha sferzato, ieri,. Le raffiche di vento hanno superato i 90 chilometri orari causando diversi danni, fortunatamente nessun ferito. Ilnon ha risparmiato, a Bologna la tangenziale è finita sott’acqua e diverse case e sottopassi si sono allagati. Disagi anche nel Modenese e nel Reggiano, dove il vento forte e la grandine e gli alberi caduti hanno danneggiato le auto in sosta. Oggi è tornato il bel tempo e il fine settimana si preannuncia rovente in regione, con caldo eccessivo.