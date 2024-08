Il centro didattico La Penna Magica ospita i laboratori estivi Training Lab

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Arezzo, 8 agosto 2024- Treper bambini e ragazzi per acquisire nuove competenze e continuare a imparare in un contesto ludico e ricreativo. Il progetto “Lab” è promosso da La, ildell’Istituto di Agazzi con sede in via Montefalco, e si svilupperà attraverso una serie di incontri in programma tra lunedì 19 agosto e venerdì 13 settembre che permetteranno di vivere tante attività diversificate a seconda dell’età, degli interessi e dei bisogni delle famiglie. Isaranno di gruppo per stimolare il confronto, l’interazione, la socializzazione e l’apprendimento in un contesto maggiormente stimolante, facendo affidamento sulla presenza di psicologhe ed educatrici per un approccio personalizzato a seconda dei partecipanti.