Guerra nel Medioriente a che punto è la notte

(Di giovedì 8 agosto 2024) È partito il conto alla rovescia perché il primo anno del conflitto in Medi Oriente doppi la boa del primo anno di durata. È opportuno pertanto fare una breve analisi con l’intento di capire non solo a cheè la, ma che cosa si possa e debba fare, al più presto, perchè spunti quanto prima l’alba. Succede anche che, contemporaneamente, altre bande chiodate siano disposte da diversi soggetti economici con l’intento di falsare, soprattutto per motivi speculativi, il normale funzionamento delle borse. Da esse, provare a spingersi fino alle massime istituzioni che hanno lo scopo di regolare il corso delle valute più importanti il passo è breve. Si sta verificando che ciò che in tempi normali verrebbe considerato un fenomeno economico di portata pericolosamente grave, attualmente è ridotto a ordinaria amministrazione o giù di lì.