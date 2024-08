Gaza arrivano in Italia altri 16 bambini palestinesi bisognosi di cure urgenti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sono partiti dall’Egitto per l’16evacuati dadi soccorso sanitario urgente a seguito della crisi umanitaria in corso a. “Voglio ringraziare ancora una volta la collaborazione del Governo egiziano, e in particolare ringrazio il nuovo Ministro degli Esteri della Repubblica Araba d’Egitto, Badr Abdelatty, con il quale ho avuto un colloquio tre giorni fa: questa è una operazione umanitaria che l’considera fra le sue priorità”, ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Sono partiti dall’Egitto per l’16evacuati daperchédi soccorso sanitario urgente “Confermiamo l’impegno concreto del Governono per alleviare le sofferenze della popolazione civile residente a”, ha aggiunto Tajani.