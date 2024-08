F1 | Aston Martin pigliatutto | che team per il prossimo futuro!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un vecchio adagio recita, in modo forse troppo banale, che “l’importante, alla fine, è partecipare”. Un detto che si cuce perfettamente su tutte le realtà che non riescono a giungere, per svariate motivazioni, a quel primo posto riservato a una sola scuderia e a un solo corridore. In, dopo tante partecipazioni ai Mondiali di Formula 1, sembra sia arrivato il tempo di vincere. O quantomeno di pianificare concretamente l’avvicinamento alla vittoria dei titoli iridiati. Ilinglese sta studiando, infatti, una strategia che potrebbe portare a dama la squadra verde in pochi anni. Ma come? Grazie a un rafforzamento nel personale che dovrebbe garantire quell’imponente salto di qualità a Lawrence Stroll, attuale proprietario del