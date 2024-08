Elegante e versatile ecco perché provare un taglio corto e sfumato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) In principio fu Thomas Shelby (interpretato da Cillian Murphy) in Peaky Blinders con il suo undercut, uncapelli uomo corti sfumati radicale che conquistò i fan della serie Tv. Poi arrivarono i rapper con i tagli fade – un esempio è Tony Effe con il suo burst taper, un haircut dalla sfumatura che curva lungo il dorso - e decretarono il successo di qualsiasi tipo di “fade”, dalla sfumatura più estrema a quella più soft limitata alla zona delle orecchie. In questi ultimi anni, insomma, ildi capelli uomo corti sfumati sta assumendo connotati sempre più diversi spingendo sperimentazione e personalizzazione oltre i confini che già conosciamo. Le varianti deluomo, infatti, sono diverse e nelle stagioni se ne aggiungono sempre di nuove.