Ecco perché Paolo Bonolis ha detto addio a Ciao Darwin

(Di giovedì 8 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,ha sorpreso tutti annunciando la fine di. Il popolare conduttore televisivo, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a prendere questa difficile decisione.dice: la fine di un’era televisiva “non lo farò più”, ha dichiarato. Le ragioni di questa scelta risiedono nei profondi cambiamenti culturali che la società sta attraversando. “Troppi paletti, troppo camminare sulle uova. Troppo ‘si offendono tutti’. È cambiata la mentalità”, ha aggiunto il conduttore, sottolineando come il clima attuale sia meno permissivo rispetto al passato e come sia sempre più difficile proporre programmi che possano divertire senza urtare la sensibilità di nessuno. L’disegna la fine di un’era televisiva.