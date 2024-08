Cutolo | Per la punta occorre pazienza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) di Andrea Lorentini AREZZO "Il mercato degli attaccanti sta andando a rallentatore, ma non sono preoccupato. Abbiamo tempo fino a fine agosto: sui profili che ci interessano ci sono anche altre squadre e quindi dobbiamo avere". Nelloè telegrafico, ma chiaro sui tempi che riguardano le trattative per il centravanti: se ne riparlerà senz’altro dopo la Coppa Italia, ma probabilmente anche successivamente a Ferragosto. Le parole del direttore sportivo amaranto confermano come il risiko delle punte fatichi a completarsi. A parte Spagnoli, Morra e Lescano rispettivamente accasatisi a Padova, Vicenza e Trapani, il resto dei bomber che interessano il mercato delle serie C devono ancora trovare una collocazione. Nelle ultime ore si registra, ad esempio, una frenata per il passaggio di Gomez al Catania dopo che l’affare con gli etnei sembrava ormai in fase di definizione.