Caldo e afa non danno tregua | in arrivo il weekend più caldo del 2024

(Di giovedì 8 agosto 2024) Temporali eafricano: è questo il clima estiva del XXI secolo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it, conferma che la frequenza dell’anticiclone africano è aumentata a dismisura nel nuovo secolo, favorendo in estate ondate dianomalo alternate a nubifragi e grandinate. E’ il nuovo clima estivo del XXI secolo, causato dall’accumulo di tanto calore ed umidità nei bassi strati, accumulo che agisce come combustibile/energia per la formazione di violenti temporali.