Beach volley Ahman Hellvig i più attesi Ehlers Wickler a sorpresa | che sfida per l’oro!

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tutti attendevano latutta scandinava e invece l’atto finale delal maschile sarà tra gli svedesie i tedeschiche oggi hanno spento il sogno di un bis olimpico ai norvegesi Mol/Sorum e cambiando le carte in tavola a chi attendeva con ansia la finale tra Svezia e Norvegia. La prima semifinale è stata una partita indimenticabile tra Mol/Sorum edgiocò lo scherzetto ai norvegesi, in coppia con Thole, nella semifinale in casa ad Amburgo ed oggi si è ripetuto con il suo nuovo compagno, una coppia che ha faticato a decollare ma che adesso è stabilmente fra le prime del mondo e si è fatta trovare pronta al momento giusto. Nel primo set solo i tedeschi in campo. la coppia teutonica prende da subito un buon vantaggio, 10-6 e lo aumenta fino al 21-13 che non lascia spazio a discussioni.