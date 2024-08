Basta femminicidi e povertà Ma il vescovo per San Donato lancia un appello alla speranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Ma è ancora possibile sperare?" IlAndreala domanda tra il popolo di San, una Cattedrale gremita, in barbacanicola che ancora stringe d’assedio Arezzo e alle partenze per il mare, che hanno svuotato tanti condomini. La domanda è retorica, non ha nessun dubbio che lasia di casa nel Duomo e nel resto della diocesi. Ma è una parola d’ordinequale appende la grande festa del patrono. E insieme in controluce una lettura sociale non banale. Perché prima ancora dellaelenca i suoi nemici, le minacce che potrebbero svuotare la voglia didei fedeli. Mette in cima il calo delle nascite, segue la crisi economica e le guerre. Ma poi va su temi caldissimi: iin testa, chissà se pensando a quelle due creature, Brunetta e Sara, madre e figlia, che erano state uccise fuori Porta San Lorentino in una notte di follia.