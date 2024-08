Atletica Italia in finale con la 4×100 maschile alle Olimpiadi Donne sottotono clamorosa eliminazione di Jackson

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mattinata di batterie, qualificazioni e ripescaggi allo Stade de France, dove proseguono le gare dileggera valide per ledi Parigi 2024. L’ha conquistato lacon la, mentre lafemminile è rimasta fuori dmigliori otto. Buon ripescaggio in semiper Simone Barontini sugli 800 metri, spicca l’della statunitense Chase, Campionessa del Mondo di getto del peso. RISULTATIOGGI BATTERIE 4X100 () – I cambi tra Matteo Melluzzo e Marcell Jacobs e tra il Messia e Fausto Desalu non sono stati impeccabili (soprattutto il secondo), ma il quartetto completato da Filippo Tortu ha chiuso al quinto posto nella prima batteria con il tempo di 38.07 ed è riuscito a qualificarsi per lacon il secondo crono di ripescaggio.