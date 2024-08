Anziana intrappolata in casa dopo una caduta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Fano, 8 agosto 2024 -inuna, un’è stata raggiunta dai vigili del fuoco, che sono entrati da una finestra, e soccorsa dai sanitari del 118. E’ successo stamani, intorno alle 8,30, in un condominio di via Marche, al quartiere Poderino. La donna, che vive da sola, ha perso l’equilibrio ed è. Bloccata a terra, è riuscita comunque a chiamare i soccorsi, ma non riusciva a raggiungere la porta di ingresso. Così i vigili del fuoco del distaccamento di Fano, muniti di scala, sono entrati da una finestra nell’appartamento, al secondo piano del condominio, e hanno aperto la porta ai soccorritori. La pensionata, per fortuna, non ha riportato ferite né fratture.