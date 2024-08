Alessia Pifferi condannata all’ergastolo | Da genitore doveva tutelare la figlia Condotta sbagliata e pericolosa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)è responsabile dell'abbandono e della morte dellaDiana, di 18 mesi, lasciata da sola per sei giorni e morta di stenti nel suo lettino nell'estate del 2022 a Milano. Lo sostengono i giudici della prima sezione della corte d'Assise di Milano nelle motivazioni con cui la donna, 38 anni, è stataall'ergastolo lo scorso 13 maggio. Ergastolo per, madre e sorella: “Non è matta e non è stata una mamma” La madre è "giuridicamente investita, come tutti i genitori, di una specifica posizione di garanzia verso i figli'' che si traduce nell'obbligo ''di, tra l'altro, la vita e l'incolumità dei minorenni, essendogli espressamente demandato un dovere di cura, mantenimento e assistenza della prole'' si legge nel provvedimento di circa 50 pagine.