WWE Summerslam 2024 – Review

(Di mercoledì 7 agosto 2024), da sempre o quasi, è il secondo evento per importanza che la WWE mette in scena durante il suo “anno accademico”, quindi le aspettative sono sempre molto alte sia in relazione al lottato che allo spettacolo in se, elemento prioritario per la WWE. L’obiettivo di stupire e convincere potrà definirsi come raggiunto anche quest’anno? Brace yourselves guys, let’s begin! I I ONE ON ONE MATCH Liv Morgan (c) vs Rhea Ripley (w/Dominik Mysterio) for the WWE Women’s World Championship (15:55) Questa faida, a mio modesto avviso, racchiude tutto ciò che il wrestling è, è stato e dovrebbe essere: una storyline che è stata un piccolo capolavoro, prevedibile per certi versi ed al contempo totalmente appagante.