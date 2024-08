Troppo caldo nell’hospice E si soffoca negli altri reparti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024). E arrivano lamentele. Arriva anche una fotografia dove il termometro sistemato da un dipendente in un ufficio segna oltre 30 gradi. E giunge pure la voce, sempre da qualche dipendente, che non ci sarebbe il permesso di portare ventilatori da casa. L’impianto di condizionamento pare non farcela e in questi giorni di grande calura il disagio è massimo. E sempre qualche dipendente, nella Rsa di via Kennedy, segnala la gran fatica dell’impianto di refrigerazione, che funziona bene nel reparto hospice e paganti e male. Una situazione che era stata segnalata anche lo scorso anno. Tuttavia la Direzione fa sapere: "Come ogni anno, Fondazione Benefattori Cremaschi è fortemente impegnata a mantenere le migliori condizioni per i suoi ospiti durante tutto l’anno, anche nella stagione estiva.