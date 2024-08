Savignano Bellanti neo consigliere comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gabriele, 25 anni, laureato in economia e commercio, è diventatodi minoranza asul Rubicone al posto del dimissionario Romano Anelli. Dice Gabriele: "Innanzitutto ci tengo a ringraziare Romano per la fiducia e le belle parole nei miei confronti. Romano è un amico ed è stata la prima persona che mi ha cercato per intraprendere insieme questa esperienza. È stata una campagna elettorale in cui ho messo tutto me stesso. Ho conosciuto tante persone che non conoscevo, tutte più grandi di me, che mi hanno lasciato qualcosa e sono certo che anche io ho lasciato qualcosa a loro. Sono felice e orgoglioso di accompagnare Lorenzo, Valentina e Kitty in questi 5 anni di consiglio. Ma non saremo soli, la squadra di tutta la coalizione continuerà a vedersi e periodicamente incontrerà i cittadini. Perchè l’ascolto deve essere al primo posto.